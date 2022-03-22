Galatasaray, Özhan Canaydın'ı unutmadı

Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Özhan Canaydın'ı vefatının 12. yılında andı.

Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Özhan Canaydın'ın vefatının 12. yılı dolayısıyla anma mesajı yayınladı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda, "Sporun saygı, dostluk ve sevgi içinde olması gerekliliğini ortaya koyan, Galatasaraylıların hiçbir zaman unutamayacağı merhum başkanımız Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 12. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." denildi.



