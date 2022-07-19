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- Galatasaray - Pardubice hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray - Pardubice hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray 4. hazırlık maçına çıkıyor.Maç ne zaman ve saat kaçta başlayacak? İşte maçın ayrıntıları..
- 19.07.2022 - 11:07
- Güncelleme : 19.07.2022 - 11:26
Okan Buruk yönetiminde yeni sezona hazırlanan Galatasaray Avusturya kampını sürdürüyor.Avusturya'da 3 hazırlık maçı oynayan sarı kırmızılı ekip 2 mağlubiyet 1 galibiyet aldı.
Yunus Akgün'ün performansıyla öne çıktığı son hazırlık maçında Sigma Olomouc ile karşılaşan Galatasaray istediği sonucu elde etti.
Son hazırlık maçında Sigma Olomouc'u 2-0 yenen Galatasaray biraz olsun moral depoladı.Galatasaray bu kamptaki son hazırlık maçına çıkıyor.Pardubice takımı ile oynanacak hazırlık maçının saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu.İşte Galatasaray - Pardubice maçının detayları..
Galatasaray - Pardubice maçı ne zaman?
Galatasaray - Pardubice maçı 19 Temmuz (bugün) saat 19.00'da başlayacak.Karşılaşma D-Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.