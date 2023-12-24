Galatasaray penaltı bekledi, hakem oyunu devam ettirdi

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Süper Lig'de 18. haftanın kritik mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan dev maçın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Derbide dakikalar 24'ü gösterdiğinde Fenerbahçe ceza alanında Alexander Djiku ile girdiği mücadelenin ardından yerde kalan Mauro Icardi kısa süreli bir sakatlık yaşadıktan sonra tedaviye ihtiyaç duymadan ayağa kalktı.
Galatasaray cephesi pozisyonu itiraz ederken hakem oyunu sürdürdü.
Galatasaray cephesinden tepki
Yaşanan bu pozisyonun ardından ise sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan hakem Arda Kardeşler'e büyük tepki gösterdi.
Galatasaraylılar, pozisyonun penaltı olması gerektiğini savundu.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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