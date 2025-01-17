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Galatasaray penaltı bekledi, yabancı VAR devam ettirdi

Galatasaray penaltı bekledi, yabancı VAR devam ettirdi Galatasaray, Hatayspor maçında penaltı bekledi. Ancak hakem Cihan Aydın, VAR incelemesi sonrası oyunu devam ettirme kararı aldı.