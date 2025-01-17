Galatasaray penaltı bekledi, yabancı VAR devam ettirdi

Haber Merkezi
Galatasaray, Hatayspor deplasmanında oynadığı maçta 33. dakikada penaltı bekledi. Ancak hakem Cihan Aydın, pozisyonun ardından VAR incelemesi sonucu oyunu devam ettirdi.
Karşılaşmanın kritik dakikasında Yunus Akgün, ceza yayı üzerinden etkili bir şut gönderdi. Savunmada bulunan Guy-Marcelin Kilama, topa müdahale ederek Galatasaray atağını kesti.
Bu esnada sarı-kırmızılı oyuncular, Kilama’nın müdahalesinin penaltı gerektirdiğini savunarak hakeme itiraz etti.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
HAKEM VE VAR KARARI
Hakem Cihan Aydın, VAR’da görev yapan Jan Boterberg ile iletişim kurarak pozisyonu değerlendirdi.
Yapılan incelemenin ardından hakem, pozisyonda herhangi bir penaltı unsuru bulunmadığına hükmetti.
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