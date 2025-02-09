Galatasaray penaltı kazandı, Adana Demirspor tepki gösterdi

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Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında ev sahibi takım sarı-kırmızılılar penaltı kazandı.

MERTENS YERDE KALDI, PENALTI VERİLDİ

Dakikalar 11'i gösterdiğinde ev sahibi takımın atağında Dries Mertens ceza sahası içi sağ çaprazında topu Semih Güler'den kurtarırken yerde kaldı ve hakem Oğuzhan Çakır, beyaz noktayı gösterdi.

Hakem Oğuzhan Çakır'ın bu kararının ardından ise Adana Demirsporlu futbolcular büyük bir itirazda bulundu. Ancak karar değiştirilmedi.

Öte yandan verilen penaltı kararı sosyal medyada tartışmalara yarattı.

MORATA GOLÜ BULDU

12. dakikada penaltıyı kullanan Alvaro Morata, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu kaleci Deniz Dönmezer ile ayrı köşelere gönderdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)