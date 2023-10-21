Galatasaray penaltı kazandı, VAR iptal etti Beşiktaş geriden oyun kurmak isterken baskısı sonucu araya giren Lucas Torreira, Amir Hadziahmetovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. İlk olarak penaltı noktasını gösteren hakem Halil Umut Meler, VAR uyarısı sonrasında kararını değiştirdi.

ensonhaber.com Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele sarı-kırmızılı takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Derbinin ikinci yarısında sarı-kırmızılı takım penaltı kazandı. Ancak bu karar, VAR uyarısı sonrası iptal edildi. Maçın 61. dakikasında Beşiktaş pas yaparken, araya Mauro Icardi girdi. Arjantinli golcü, Amir Hadziahmetovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısı sonrası karar iptal edildi VAR hakemi Abdülkadir Bitigen'den gelen uyarısı sonrası Halil Umut Meler pozisyonu izledi ve pozisyonda faul olmadığını belirterek penaltıyı iptal etti. Oyun hava atışıyla başladı. Halil Umut Meler, pozisyonu izlediği sırada yanına gelen ve monitöre bakan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz'a sarı kart gösterdi. (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)