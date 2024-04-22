Galatasaray, Pendikspor maçı öncesinde neden Süper Kupa'yı almadı

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Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle yarıda kalan Süper Kupa maçının skoru 3-0 Galatasaray galibiyetiyle tescillenmiş ve sarı-kırmızılı kulüp kupayı müzesine götürmüştü.
Süper Lig'de dün sahasında Pendikspor'u konuk eden Galatasaray'da, Süper Kupa'nın Ali Sami Yen'e getirilmesi ve taraftar önünde kaldırılması gündeme geldi.
"Konsantrasyonu bozmayalım"
Ancak hem yönetim hem de teknik heyet, şampiyonluk yolunda kritik viraj olarak gördükleri Pendikspor maçına motive oldu ve Süper Kupa kutlamasıyla konsantrasyon bozmak istemedi.
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