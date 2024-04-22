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Galatasaray, Pendikspor maçı öncesinde neden Süper Kupa'yı almadı

Galatasaray, Pendikspor maçı öncesinde neden Süper Kupa'yı almadı Galatasaray'ın Pendikspor'u konuk ettiği maç öncesi Süper Kupa için tören yapılması bekleniyordu ancak sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyetin ortak kararıyla bu organizasyondan şimdilik vazgeçildi.