Galatasaray, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

İHA
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 33. haftasında Pendikspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Hazırlıklar devam edecek
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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