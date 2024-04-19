Galatasaray, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
İHA

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 33. haftasında Pendikspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Hazırlıklar devam edecek

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)