Galatasaray - Pendikspor maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray,Süper Lig'in 33. haftasında Pendikspor'u konuk edecek.
RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan yayınlanacak.
Galatasaray, ligin geride kalan 32 maçlık bölümünde 28 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 87 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.
Pendikspor ise 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 yenilgi sonucunda 30 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, 33. hafta öncesi ligde 19. sırada bulunuyor.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.
Pendikspor: Erdem, Gökcan, Alpaslan Öztürk, Murat Akça, Sequeira, Midtsjö, Lusamba, Halil Akbunar, N'Diaye, Thiam, Umut Nayir.
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