Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi Galatasaray ve Trabzonspor dahil Süper Lig'den 9 takım çeşitli ihlallerden dolayı PFDK'ya gönderildi.

AA & Ensonhaber

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 21. haftasındaki çeşitli ihlallerden dolayı Galatasaray, Trabzonspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Alanyaspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Gaziantep FK ve Kayserispor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ile idareci Metin Korkmaz, talimatlara aykırı hareketlerinden dolayı disipline verildi.

Arda Turan, PFDK'ya gönderildi

1. Lig'den Erzurumspor FK, Boluspor, Bandırmaspor, Kocaelispor, Tuzlaspor, Adanaspor ve Sakaryaspor'u PFDK'ye sevk edildi.

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, kulüp idarecisi İbrahim Kınık, Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, kulüp idarecisi Sercan Damar, futbolcular Murat Cem Akpınar ile Hasan Kılıç, antrenör Mehmet Berk Uzunhasan ve Tuzlaspor idarecisi Muhammed Ali Kanıçok, disiplin kuruluna yollandı.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da PFDK'ya gönderildi.