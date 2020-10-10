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- Galatasaray potada Beşiktaş'ı mağlup etti
Galatasaray potada Beşiktaş'ı mağlup etti
Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 97-89 yendi.
- Haber Merkezi
- 10.10.2020 - 17:18
Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, sahasında ezeli rakibini 97-89 mağlup etti.
BEŞİKTAŞ 3'TE 0 YAPTI
Cimbom üst üste 2. galibiyetini alırken, siyah-beyazlı takım ise ligde oynadığı 3 karşılaşmayı da kaybetti.