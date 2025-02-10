Galatasaray, Przemyslaw Frankowski ile anlaştı
Haber Merkezi

Transfer döneminin son saatlerine girilirken Galatasaray, bombayı patlattı...

Sarı-kırmızılılar, bir süredir görüşme halinde olduğu Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski'de mutlu sona ulaştı.

Galatasaray, Frankowski için Fransız kulübü Lens ile anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılıların Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiraladığı bildirildi.

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29 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'a transferini tamamlamak için bu gece (pazartesi) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Frankowski, sağ bekin yanı sıra sağ ve sol kanat beki olarak da forma giyebiliyor.

21 MAÇTA 5 GOL 2 ASİST

Frankowski, Galatasaray'a transfer durumu nedeniyle Lens'in ligde son oynadığı Nice maçının kadrosunda yer almamıştı.

Lens'te bu sezon 21 maçta süre bulan Polonyalı futbolcu, 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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Ercan Ertan
Muhabir