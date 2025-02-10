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Galatasaray, Przemyslaw Frankowski ile anlaştı

Galatasaray, Przemyslaw Frankowski ile anlaştı Galatasaray, transfer döneminin bitmesine saatler kala kadrosuna bir takviye daha yaptı. Sarı-kırmızılılar, bir süredir gündeminde olan Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski için Lens ile her konuda anlaşmaya vardı.