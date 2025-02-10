Galatasaray, Przemyslaw Frankowski ile anlaştı

Transfer döneminin son saatlerine girilirken Galatasaray, bombayı patlattı...
Sarı-kırmızılılar, bir süredir görüşme halinde olduğu Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski'de mutlu sona ulaştı.
Galatasaray, Frankowski için Fransız kulübü Lens ile anlaşmaya vardı.
Sarı-kırmızılıların Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiraladığı bildirildi.
BU AKŞAM GELİYOR
29 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'a transferini tamamlamak için bu gece (pazartesi) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Frankowski, sağ bekin yanı sıra sağ ve sol kanat beki olarak da forma giyebiliyor.
21 MAÇTA 5 GOL 2 ASİST
Frankowski, Galatasaray'a transfer durumu nedeniyle Lens'in ligde son oynadığı Nice maçının kadrosunda yer almamıştı.
Lens'te bu sezon 21 maçta süre bulan Polonyalı futbolcu, 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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