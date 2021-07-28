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    Galatasaray-PSV maçının muhtemel 11'leri

    Şampiyonlar Ligi 2. Eleme rövanşında Galatasaray, sahasında PSV'yi konuk ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2021 - 08:24
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    Galatasaray-PSV maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, Hollanda ekibi PSV'yi konuk edecek.

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek. Galatasaray - PSV maçı DSmart'tan canlı yayınlanacak.

    Eindhoven'da oynanan ilk karşılaşmadan 5-1 mağlup ayrılan Galatasaray'ın tur atlaması için farklı galibiyet alması gerekiyor. Sarı-kırmızılı takım, rakibine 4 farklı skorla üstünlük kurduğu takdirde maçı uzatmalara taşıyacak. Galatasaray, 5 farklı skorla kazanması halinde ise adını üst tura yazdıracak.

    Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda PSV'ye elenmesi halinde Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda devam edecek ve İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre, Aytaç, Sekidika, Kerem, Muhammed, Barış

    PSV: Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi

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