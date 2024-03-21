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Galatasaray rakip arıyor! Hedef Antalya kampı

Galatasaray rakip arıyor! Hedef Antalya kampı Süper Lig'de verilen milli ara öncesinde Galatasaray takımı, hazırlık için Antalya'da kamp yapacak. Kamp döneminin planlanması, takımın lige dönüşü için olası rakiplerle karşılaşma ve sezonun kalan bölümüne hazırlanma amacını taşıyor.