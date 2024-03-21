Galatasaray rakip arıyor! Hedef Antalya kampı

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Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de istediği performansı sergileyerek Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini koruyor.
Milli ara sürecini verimli geçirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Antalya'nın Belek ilçesinde kamp yapma kararı aldı.
25-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampın dönüş gününe bir hazırlık maçı ayarlanması planlanıyor.
Hatayspor ile kritik maç
Galatasaray, bu maçta üst düzey bir rakiple karşılaşarak sezonun kalan bölümü için hazır olmayı hedefliyor.
Takım, milli ara sonrası evinde Hatayspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak.
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