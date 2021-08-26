Galatasaray Randers'ı 2-1 yendi

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Randers’ı 2-1 yenerek gruplara kaldı.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Randers ile karşılaştı.

Maça hızlı başlayan Randers, Marvin Egho'nun golüyle ilk yarıyı önde kapattı.

İkinci yarının başlamasıyla birlikte hücümda etkili olmaya başlayan Galatasaray, yeni transferi Patrick Van Aanholt ile durumu eşitledi.

GALATASARAY AVRUPA'DA

59. dakikada Lauenborg'un kendi kalesine attığı gol, sarı kırmızılı ekibi öne geçirdi.

Hakemin son düdüğü ile tamamlanan maçta temsilcimiz Galatasaray, Uefa Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.

"AZ GOL YİYEN BİR TAKIMIZ"

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "2-1'den sonra daha fazla gol pozisyonuna girdik, bu sevindirici. Oyun, sevindirici. Girilen gol pozisyonu sayısı, Avrupa maçı için sevindirici. Muhakkak ki biz rakipten daha iyi bir takımız ama Avrupa'da her şey açık. Az gol yiyoruz ama daha da az gol yemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Taraftar etkisinin büyük olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Taraftar bizim en önemli unsurumuz, olmazsa olmazlarımızdan. Onlarla çok daha önemli işler yapıyoruz. Tadı onlarla çıkıyor açıkçası. Daha birazının buraya gelmesine rağmen oyuncularımızdaki etkisi çok açık." dedi.

"KEREM YORGUNDU, BARIŞ'I SEÇTİM"

Taraftarın sabırlı olmasını isteyen Terim, "Taraftarlarımız bazen bazı oyuncularımızın bir an evvel oynamasını istiyor ama genç oyuncular için zamanlama çok önemlidir. Barış Alper'in 1-2 güzel hareketini kafamıza yazdık. Her geçen gün ısındıkça daha iyi olacak. Kerem bayağı yoruldu, o yüzden ikinci yarıda Barış'ı seçtim.

"ONLAR BİZİM KIYMETLİMİZ"

Onlar bizim kıymetlilerimiz, onların sayısını çoğaltacağız. Yaş alan gençler de vardır, sadece gençlerdir. Onları da unutmamak lazım. Barış ve Barış gibileri inşallah kazandırmaya devam ederiz. Oyuncularım pes etmediler ve kazanmayı istediler. Avrupa Ligi'nde olmayı istedik." diye söyledi.