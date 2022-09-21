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    Galatasaray, Rashica için harekete geçti

    Galatasaray, Rashica için harekete geçti

    Norwich'ten kiralık olarak Galatasaray'a gelen Milot Rashica'nın takıma büyük katkı yapacağına inanan Sarı-Kırmızılılar, Kosovalı oyuncunun bonservisini almak için elini çabuk tutacak.
    • 21.09.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 09:37
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    Galatasaray 'da transferin son gününde İngiliz ekibi Norwich'ten kiralık olarak alınan Milot Rashica, şu ana kadar Süper Lig 'de deplasmanda 3-2 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasının ikinci yarısında forma şansı buldu.

    Takıma tam olarak uyum sağlamak adına büyük bir gayret gösteren Rashica'nın idmanlarda gösterdiği performans, teknik direktör Okan Buruk'u son derece memnun etti.

    Okan Buruk, 26 yaşındaki kanat oyuncusunun istekli görüntüsünden son derece memnun.

    Galatasaray, Rashica için harekete geçti #1

    Rashica da mutlu

    Buruk'un, Milli aranın ardından oynanacak maçlarda daha fazla süre vermeyi planladığı Kosovalı kanat oyuncusunun bonservisinin alınması için Cim Bom'un, hızlı davranmayı planladığı bilgisine ulaşıldı.

    26 yaşındaki futbolcunun hem İstanbul'da yaşamak hem de Galatasaray'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğu öğrenilirken, devre arasında İngiliz ekibinin yöneticileriyle masaya oturulması bekleniyor.

    Galatasaray, Rashica için harekete geçti #2


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