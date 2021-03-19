Galatasaray, Rasim Öztekin'i unutmadı

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile karşılaşacakları maç öncesi geçtiğimiz günlerde hayatını kayeden Türk tiyatrosu ve sinemasının usta oyuncusu Rasim Öztekin'i unutmadı.

"UNUTULMAYACAKSIN BÜYÜK USTA"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Türk tiyatrosu ve sinemasının usta oyuncusu Rasim Öztekin, bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda her zamanki yerinden, en büyük aşkı Galatasaray'ın yanında! Unutulmayacaksın büyük usta." ifadelerine yer verildi.