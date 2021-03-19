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    Galatasaray, Rasim Öztekin'i unutmadı

    Süper Lig takımlarından Galatasaray, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk tiyatrosu ve sinemasının usta oyuncusu Rasim Öztekin'in fotoğrafını tribündeki yerine yerleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2021 - 18:01
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    Galatasaray, Rasim Öztekin'i unutmadı

    Galatasaray, Çaykur Rizespor ile karşılaşacakları maç öncesi geçtiğimiz günlerde hayatını kayeden Türk tiyatrosu ve sinemasının usta oyuncusu Rasim Öztekin'i unutmadı.

    "UNUTULMAYACAKSIN BÜYÜK USTA"

    Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Türk tiyatrosu ve sinemasının usta oyuncusu Rasim Öztekin, bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda her zamanki yerinden, en büyük aşkı Galatasaray'ın yanında! Unutulmayacaksın büyük usta." ifadelerine yer verildi.

    Galatasaray, Rasim Öztekin i unutmadı #1

    Galatasaray, Rasim Öztekin i unutmadı #2

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