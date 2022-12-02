Galatasaray - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray hazırlık maçında İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yu konuk edecek. İşte Galatasaray - Rayo Vallecano maçının detayları..

Galatasaray, Dünya Kupası için verilen arada İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile bir hazırlık karşılaşması yapacak. Galatasaray'ın evinde oynanacak mücadelenin detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Sarı kırmızılılar Süper Lig'e verilen ara öncesi Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir'i 7-0 mağlup etmişti. Ligde ikinci sırada yer alan Galatasaray, Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde yer alıyor.

İspanyol ekibi Rayo Vallecano geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile bir hazırlık maçı oynadı. Karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazandı.

Rayo Vallecano şimdi ise Galatasaray'a konuk olacak. Peki Galatasaray - Rayo Vallecano maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri..

Galatasaray - Rayo Vallecano maçı ne zaman oynanacak?

Galatasaray - Rayo Vallecano maçı 3 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. NEF Stadyumu'nda oynanacak mücadele Spor SMART kanalından naklen yayınlanacak.