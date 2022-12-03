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    Galatasaray, Rayo Vallecano'ya mağlup oldu

    Galatasaray, hazırlık maçında LaLiga takımlarından Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu.
    • 03.12.2022 - 18:00
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    Galatasaray, Rayo Vallecano'ya mağlup oldu

    Galatasaray, Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içinde olduğu LaLiga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'nda İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile karşılaştı.

    Sarı-kırmızılılar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçtan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

    Galibiyet golünü Martin attı

    Karşılaşmada İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golü 34. dakikada Andres Martin attı.

    Galatasaray, Rayo Vallecano ya mağlup oldu #1

    Taraftarlar Falcao'ya büyük ilgi gösterdi

    Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesi sahaya çıkan eski oyuncuları Radamel Falcao'ya büyük ilgi gösterdi.

    Galatasaray, Rayo Vallecano ya mağlup oldu #2

    Galatasaray, Villarreal ile oynayacak

    Galatasaray, turnuvadaki bir sonraki maçında bir başka İspanyol ekibi Villarreal ile 6 Aralık Salı günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

    Galatasaray, Rayo Vallecano ya mağlup oldu #3

    Galatasaray, Rayo Vallecano ya mağlup oldu #4

    Galatasaray, Rayo Vallecano ya mağlup oldu #5

    Galatasaray, Rayo Vallecano ya mağlup oldu #6


    Galatasaray, Rayo Vallecano'ya mağlup oldu
    Futbol

    Galatasaray, Rayo Vallecano'ya mağlup oldu

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