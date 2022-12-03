Galatasaray, Rayo Vallecano'ya mağlup oldu

Galatasaray, Rayo Vallecano'ya mağlup oldu

Galatasaray, hazırlık maçında LaLiga takımlarından Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu.

Galatasaray, Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içinde olduğu LaLiga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'nda İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçtan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Galibiyet golünü Martin attı

Karşılaşmada İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golü 34. dakikada Andres Martin attı.

Taraftarlar Falcao'ya büyük ilgi gösterdi

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesi sahaya çıkan eski oyuncuları Radamel Falcao'ya büyük ilgi gösterdi.

Galatasaray, Villarreal ile oynayacak

Galatasaray, turnuvadaki bir sonraki maçında bir başka İspanyol ekibi Villarreal ile 6 Aralık Salı günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.