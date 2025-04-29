Galatasaray, Real Madrid'in kalecisiyle ilgileniyor

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14 yıldır kalesini koruduğu Galatasaray ile sözleşmesi önümüzdeki haziran ayında bitecek olan Muslera'nın, ülkesi Uruguay'a dönmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 39 resmi maça çıkan tecrübeli eldiven, kalesinde 52 gol görürken, 10 maçı ise gol yemeden tamamladı.

Galatasaray yönetimi ise Muslera'nın ayrılma ihtimaline karşılık kaleci arayışlarına şimdiden başladı.

'GALATASARAY LUNIN İÇİN ISRARCI OLDU AMA OPERASYON GERÇEKLEŞMEDİ'

Hal böyle olunca İspanyol basınından Marca, dikkat çeken bir habere imza attı.

Marca'da yer alan habere göre; Galatasaray, sezon boyunca Andriy Lunin için ısrarcı oldu ancak şu an için herhangi bir transfer operasyonu gerçekleşmedi.

26 yaşındaki Ukraynalı kaleciyi, Galatasaray'ın dışında Manchester United'ın da istediği de gelen haberler arasında.

BU SEZON 12 MAÇTA OYNADI

Real Madrid'in Başkanı Florentino Perez'in, Lunin için yaklaşık olarak 30 milyon euro civarında teklifleri değerlendirmeye hazır olduğunu söylediği belirtildi.

Öte yandan bu sezon Real Madrid'de süre bulmakta zorlanan Ukraynalı file bekçisi, 12 maçta forma giydi.

Bu müsabakalarda 19 gol yiyen Lunin, 4 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.