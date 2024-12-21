Galatasaray rekora gidiyor! 1 milyar TL'lik gelir elde edildi

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Süper Lig'deki liderliğini koruyan ve Avrupa Ligi'nde ilk 8 hedefiyle yoluna devam eden Galatasaray, forma sponsorluklarından ciddi bir gelir sağladı.

SPONSORLUKLARDAN 1 MİLYAR TL

Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılı ekip, 8 farklı sponsorluk anlaşmasından toplam 1 milyar TL'lik (yaklaşık 30 milyon euro) gelir elde etti.

Bu anlaşmalar, forma tedarikçisi, forma göğüs (Lig-Kupa ve Avrupa), şort, forma sırt, forma sol kol, forma sol kol altı ve şortun ön kısmını kapsıyor.

FORMADA 400 BİNLİK SATIŞ BAŞARISI

Galatasaray’ın forması üzerinde yalnızca çorap-konç bölümü için sponsorluk anlaşması bulunmuyor.

Ayrıca, sezon başında koyulan 1 milyon forma satış hedefi doğrultusunda 400 bin barajına yaklaşıldığı belirtildi.