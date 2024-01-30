Galatasaray rekora koşuyor! Direkten dönen top sayısı 22 oldu Süper Lig devi Galatasaray'ın direkten dönen top sayısı 22'ye ulaştı... Sarı-kırmızılılar bu soruna bir çözüm arıyor.

ensonhaber.com

22 Ocak 2024 tarihinde Ensonhaber.com okurları, bu haberin benzerini zaten okumuştu.

Sarı-kırmızılılar sadece 8 gün sonra rekorunu tazeledi.

Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray, bu maçta 5 topu direğe nişanlayarak direkten dönen toplara bir yenisini değil 'yenilerini' daha ekledi.

22 top direkten döndü

8 gün önce 16 topu direkten dönen Galatasaray, bu rakamı İstanbulspor ve Gaziantep FK maçlarıyla birlikte 22'ye çıkardı.

Averajla ligin ikinci sırasında yer alan sarı-kırmızılılar, bitiricilik problemi nedeniyle lider Fenerbahçe'nin 9 gol gerisinde bulunuyor.

Teknik direktör Okan Buruk da sezon sonunda olası bir ikili averaj eşitliğinde devreye girecek genel averajı da düşünerek, futbolcularından olabildiğince gol atmasını istiyor.

Bakalım Galatasaray direkten dönen top problemini aşabilecek mi?