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Galatasaray, Riva'ya gitti
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek üzere Riva'ya gitti.
- 18.10.2022 - 18:37
- Güncelleme : 18.10.2022 - 19:14
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi ile görüşmek üzere TFF'nin Riva'daki merkezine gitti.
Hakem hataları konuşulacak
DHA'nın haberine göre; Son dönemdeki VAR kullanımı için resmi siteden de açıklama yapan Galatasaray'da iki idarecinin, TFF Başkanı Büyükekşi ile bu konuyu ve hakem hatalarını masaya yatırması bekleniyor.