Galatasaray, Riva'ya gitti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek üzere Riva'ya gitti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi ile görüşmek üzere TFF'nin Riva'daki merkezine gitti.

Hakem hataları konuşulacak

DHA'nın haberine göre; Son dönemdeki VAR kullanımı için resmi siteden de açıklama yapan Galatasaray'da iki idarecinin, TFF Başkanı Büyükekşi ile bu konuyu ve hakem hatalarını masaya yatırması bekleniyor.