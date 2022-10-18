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    Galatasaray, Riva'ya gitti

    Galatasaray, Riva'ya gitti

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek üzere Riva'ya gitti.
    • 18.10.2022 - 18:37
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 19:14
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    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi ile görüşmek üzere TFF'nin Riva'daki merkezine gitti.

    Hakem hataları konuşulacak

    DHA'nın haberine göre; Son dönemdeki VAR kullanımı için resmi siteden de açıklama yapan Galatasaray'da iki idarecinin, TFF Başkanı Büyükekşi ile bu konuyu ve hakem hatalarını masaya yatırması bekleniyor.

    Galatasaray, Riva ya gitti #1


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