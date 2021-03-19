Galatasaray-Rizespor - CANLI SKOR

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Rizespor'u konuk ediyor.

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İlk yarı sonucu: Galatasaray 2-2 Rizespor

43' Rizespor'da Boldrin'in bir sakatlığı vardı. Tedavisi saha kenarında tamamlandı ve oyuna döndü.

41' Gol... Galatasaray 2-2 Rizespor (Boldrin)

31' Gol... Galatasaray 2-1 Rizespor (Emre Akbaba)

26' Sağ kanattan hızla gelişen Rizespor atağında Fabricio ortaladı, Samudio'nun kafayla indirdiği topa penaltı noktası üzerinden Boldrin vurdu ancak top farklı şekilde üstten auta çıktı.

23' Galatasaray ayağa paslarla rakip yarı alanda boşluk yaratmaya çalışıyor.

14' Gol... Galatasaray 1-1 Rizespor (Yedlin)

10'Galatasaray'da Marcao, Boldrin'le girdiği ikili mücadele sonrası hafif bir sakatlık yaşadı ancak tedaviye ihtiyaç duymadan ayağa kalktı.

2' Gol... Galatasaray 0-1 Rizespor (Samudio)

1' Maç başladı.

Galatasaray, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin birbirleriyle oynadığı haftada, Bülent Uygun'lu Rizespor'u yenerek zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Emre Kılınç, Gedson, Etebo, Emre Akbaba, Falcao, Mostafa Mohamed

Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Baiano, Djokovic, Boldrin, Sabo, Samudio, Skoda