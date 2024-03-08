Galatasaray - Rizespor maçında harika goller Galatasaray ile Rizespor arasında oynanan maçta atılan goller dikkat çekti. Karşılaşmada atılan ilk beş golden dördü ceza sahası dışından geldi.

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Süper Lig'de 29. haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray ile Rizespor kozlarını paylaştı.

Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde oynanan müsabakanın ilk yarısında ceza sahası dışından atılan harika goller damgasını vurdu.

Mücadelede atılan beş golün dördü ceza sahası dışından atıldı.

İlk gol Köhn'den

Dakikalar 9'u gösterdiğinde sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Dries Mertens sağ ayağıyla ortaladı, savunma topu karşıladı.

Ceza sahası yayı üzerinde topu önünde bulan Derrick Köhn sol ayağıyla gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'ın solundan ağlarla buluştu.

Rizesporlu, Hojer'den şık gol

38. dakikada sağ iç kulvardan kullanılan serbest vuruşta Jonjo Shelvey, solundaki Casper Hojer'e pasını aktardı.

Topu kontrol eden Hojer uzak mesafeden sol ayağıyla çok sert vurdu, yerden giden top kaleci Fernando Muslera'nın solundan ağlarla buluştu.

Kerem Demirbay'den nefis gol

Dakikalar 40'ı gösterdiğinde sol kanattan içe kateden Mertens biraz sağına pasını aktardı, ceza sahası yayının birkaç metre gelişinde sol çaprazda bulunan Kerem Demirbay sol ayağıyla gelişine vurdu, meşin yuvarlak yakın köşeden doksana gitti.

Kerem, bir kez daha sahnede

45. dakikada Mauro Icardi'nin pasının ardından ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Kerem sol ayağıyla vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)