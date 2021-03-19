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    Galatasaray-Rizespor maçının ilk 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Rizespor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 18:03
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    Galatasaray-Rizespor maçının ilk 11'leri

    Galatasaray, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin birbirleriyle oynadığı haftada, Bülent Uygun'lu Rizespor'u yenerek zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

    Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Emre Kılınç, Gedson, Etebo, Emre Akbaba, Falcao, Mostafa Mohamed

    Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Baiano, Djokovic, Boldrin, Sabo, Samudio, Skoda

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