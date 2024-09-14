Galatasaray - Rizespor - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: GALATASARAY 1-0 RİZESPOR
22' Yunus tek topla Osimhen'in topla buluşturmaya çalıştı fakat Rizespor savunması kademede başarılı.
21' Rizespor'da savunma arkasına atılan pas Sowe'a gelmiyor.
20' Yunus ceza sahasının hemen önünde yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.
19' Top hakeme çarpıyor. Oyun hakem atışıyla devam edecek.
18' Mertens'in savunma arkasına attığı pasta Rizespor defansı başarılı.
16' Ismail Jakobs'un sol kanattan yaptığı ortada Osimhen'in kafa vuruşu dışarı gidiyor.
15' Gole çok yaklaştı. Gabriel Sara'nın ceza sahasına ortasında topla buluşan Osimhen'in kafa vuruşu dışarı gitti.
13' Galatasaray sağ kanattan Mertens ile serbest vuruş kullanacak.
12' Rizespor'un atağında Barış Alper yerde kaldı. Karar faul.
9' Alikulov, hala yerde tedavisi devam ediyor.
8' Khusniddin Alikulov, Osimhen ile çarpışma sonucu yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyunda.
8' Mertens'in ceza sahası içine ortasında Osimhen topla buluşamadı.
5' Rizespor kendi sahasında serbest vuruş kazandı.
3' Sara'nın kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Davinson Sanchez kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
3’ Gol… Galatasaray 1-0 Rizespor (Davinson)
2' Galatasaray'da Osimhen yerde karar faul!
1' Rizespor, seri bir atakla soldan geldi açılan ortayı Muslera kontrol etti.
1' Maç başladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Rizespor'u konuk ediyor.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan ve saat 20.00'de başlayan müsabakayı, hakem Arda Kardeşler yönetiyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen
Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Anıl, Hojer, Papanikolaou, Mithat, Olawoyin, Akintola, Ali Sowe
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