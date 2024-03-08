Galatasaray - Rizespor maçının ilk 11'leri Lider Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Rizespor ile karşılaşacak.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde lider Galatasaray, sahasında Rizespor'u konuk edecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak.

Galatasaray, ligin geride kalan 28 maçlık bölümünde 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 75 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Rizespor ise 11'er galibiyet ile mağlubiyet ve 6 beraberlikle 39 puan elde etti. Karadeniz ekibi, 29. hafta öncesinde averajla Başakşehir'in ardında 7. sırada yer aldı.

Galatasaray, iki takım arasında ligin ilk yarısında Rize Stadı'nda yapılan maçtan 1-0 galip ayrılmıştı.

İlk 11'ler

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Berkan Kutlu, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

Rizespor'un ilk 11'i belli olmamıştır.