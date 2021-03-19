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    Galatasaray-Rizespor maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Rizespor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2021 - 08:26
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    Galatasaray-Rizespor maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin birbirleriyle oynadığı haftada, Bülent Uygun'lu Rizespor'u yenerek zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

    Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Feghouli, Gedson, Etebo, Onyekuru, Mostafa Mohamed, Falcao

    Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Selim, Talbi, İsmail, Dokovic, Baiano, Boldrin, Fernando, Samudio, Skoda

    Galatasaray-Rizespor maçının muhtemel 11 leri #1

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