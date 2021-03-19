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Galatasaray-Rizespor maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Rizespor'u konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 19.03.2021 - 08:26
Galatasaray, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin birbirleriyle oynadığı haftada, Bülent Uygun'lu Rizespor'u yenerek zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Feghouli, Gedson, Etebo, Onyekuru, Mostafa Mohamed, Falcao
Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Selim, Talbi, İsmail, Dokovic, Baiano, Boldrin, Fernando, Samudio, Skoda