Galatasaray, Rizespor'u 3-2 mağlup etti

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray tarihe geçecek maçta 90+11'de gelen golle Rizespor'u 3-2 yendi.

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan ve kıran kırana geçen mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-2 kazandı.

TARİHE GEÇEN MAÇ

Galatasaray, 5. dakikada Mustafa Muhammed'in attığı golle öne geçerken, Rizespor'a üstünlüğü getiren golleri 17. ve 26. dakikalarda Fin golcü Pohjanpalo kaydetti. 75. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Muhammed, tekrar eşitliği sağladı. 90+11. dakikada karşılaşmanın son saniyelerinde Morutan meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve tarihi bir sona imza attığı maçta takımına 3 puanı getirdi.

Galatasaray'da 86. dakikada Berkan Kutlu kırmızı kartla oyun dışında kalırken, kazanılan penaltıda topun başına geçen Boldrin çerçeveyi bulamadı ve 88. dakikada öne geçme şansını harcadı.

GALATASARAY 14 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Galatasaray puanını 14 yaparak 8. sıraya yerleşirken, galibiyeti olmayan Rizespor ise 1 puanda kaldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor'u konuk edecek, Rizespor ise Giresunspor deplasmanına gidecek.

Galatasaray’ın Rizespor’u 3-2 yendiği karşılaşmanın bitiminde gönderdiğimiz bildirimde yaşanan hata nedeniyle okurlarımızdan özür dileriz.