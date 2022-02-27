Galatasaray, Rizespor’u 4 golle mağlup etti

Galatasaray, Rizespor’u 4 golle mağlup etti

Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, evinde Rizespor’u 4-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Karadeniz temsilcisi Rizespor'u ağırladı.

Maça hızlı başlayan Rizespor, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti. Mücadelenin 7. dakikasında Gedson Fernandes, frikik golüyle takımını 1-0 öne geçirdi.

Golün ardından. baskısını artıran Galatasaray, 41. dakikada Patrick van Aanholt'un golüyle skora eşitliği getirdi.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki takım da devre arasına 1-1'lik beraberlikle gitti.

GALATASARAY RİZE'Yİ 4'LEDİ

İkinci yarıda da Rizespor golü erken buldu. Karadeniz temsilcisi 50. dakikada Boyd'un attığı golle yeniden öne geçti.

İkinci yarıda oyuna giren Bafetimbi Gomis, 64. dakikada kazanılan penaltıdan yararlanamazken, sarı-kırmızılılar 68. dakikada yeniden penaltı kazandı.

70. dakikada topun başına geçen Ryan Babel, topu ağlara gönderdi ve durumu 2-2'ye getirdi.

87. dakikada harika paslaşan sarı-kırmızılılarda Aanholt, topu ağlara gönderdi ve takımını 3-2 öne geçirdi.

90+3'te Rizespor'da Fabricio gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

90+8'de sahneye çıkan Bafetimbi Gomis topu ağlara gönderdi ve skoru belirledi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray 3 puanı hanesine yazdırdı.