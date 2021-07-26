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    Galatasaray, Sacha Boey'u açıkladı

    Galatasaray, Sacha Boey'u açıkladı

    Galatasaray, Sacha Boey ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2021 - 17:28
    • Güncelleme : 26.07.2021 - 17:53
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    Galatasaray , İstanbul'a gelen Fransız sağ bek Sacha Boey'nun transferini resmen bitirdi.

    SÖZLEŞME 4 SENELİK

    Rennes'den transfer edilen oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Fransız oyuncunun transferine ilişkin Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Sacha Boey'in transferi konusunda kulübü Stade Rennais FC ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 4 yıllığına anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

    Galatasaray, Sacha Boey'u açıkladı - İZLE

    Galatasaray, Sacha Boey u açıkladı #1

    "MUHTEŞEM BİR DUYGU"

    İmza sonrası Galatasaray Televizyonu'na konuşan Sacha Boey: "Burada olmak muhteşem bir duygu. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Taraftarlarımızın benimle gurur duyması için elimden gelenin en iyisini sahada göstereceğim." dedi.

    Galatasaray, Sacha Boey u açıkladı #2

    Galatasaray, Sacha Boey u açıkladı #3

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