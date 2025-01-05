Galatasaray sahasında Göztepe’ye mağlup olmuyor

İHA
Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe ile mücadele etti.
Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı ve rakibine karşı evindeki kazanma serisini de 10 maça çıkardı.
GALATASARAY'DAN GÖZTEPE'YE KARŞI SERİ
Göztepe son olarak 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul’daki karşılaşmada 1-1 berabere kalarak deplasmandan puanla ayrılmıştı.
Sarı-krımızılılar, bu maçın ardından konuk ettiği rakibini 10 müsabakada mağlup etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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