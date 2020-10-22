Galatasaray sakat futbolcularla ilgili bilgilendirme yaptı

Galatasaray sakat futbolcularla ilgili bilgilendirme yaptı

Galatasaray Kulübü, sakatlıkları bulunan Linnes ile Feghouli'nin antrenmanda yer almadığını, Omar'ın ise takımla birlikte çalışmalara başladığını duyurdu.

Alanyaspor'a son dakikada yediği golle 2-1 yenilen Galatasaray'da, Erzurumspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, sakatlıkları bulunan futbolcularla ilgili bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in altıncı haftasında BB Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde duruldu. Antrenmanın devam eden bölümünde taktik oyunlar gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

OMAR TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Omar Elabdellaoui, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Dün sırt ağrıları nedeniyle antrenmanı yarıda bırakan Sofiane Feghouli, bugünkü antrenmanda yer almadı.

Sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Martin Linnes antrenmanda yer almadı.

Galatasaray Futbol Takımı, BB Erzurumspor hazırlıklarını yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00’da sponsorumuz Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Erzurum’a hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.