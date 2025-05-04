Galatasaray, şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti

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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, derbide karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla siyah-beyazlılar oldu.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Gedson Fernandes attı.

GALATASARAY, 8 PUAN ÖNDE

Alınan bu sonucun ardından ise şampiyonluk yarışında Galatasaray büyük bir avantaj elde etti.

Sivasspor'u 4-1 ile geçen Galatasaray, Fenerbahçe'nin 8 puan önünde haftayı kapattı.

GALATASARAY, 4 PUAN TOPLARSA ŞAMPİYON OLARAK

Galatasaray kalan 4 maçında 4 puan toplaması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

HAFTAYA BELLİ OLABİLİR

Bir sonraki hafta Fenerbahçe'nin Başakşehir deplasmanında puan kaybetmesi halinde Galatasaray, Trabzonspor'u yenerek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir.

KALAN MAÇLAR

GALATASARAY - 83 PUAN

Sarı-kırmızılı takım kalan 4 maçın 2'sini deplasmanda, 2'sini ise sahasında oynayacak.

Trabzonspor (D)

Kayserispor (E)

Göztepe (D)

Başakşehir FK (E)

FENERBAHÇE - 75 PUAN

Sarı-lacivertli takım da ezeli rakibi gibi 4 maçın 2'sini deplasmanda, 2'sini ise sahasında oynayacak.

Başakşehir FK (D)

Eyüpspor (E)

Hatayspor (D)

Konyaspor (E)

PUAN DURUMU