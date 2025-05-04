Galatasaray, şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, derbide karşı karşıya geldi.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla siyah-beyazlılar oldu.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Gedson Fernandes attı.
GALATASARAY, 8 PUAN ÖNDE
Alınan bu sonucun ardından ise şampiyonluk yarışında Galatasaray büyük bir avantaj elde etti.
Sivasspor'u 4-1 ile geçen Galatasaray, Fenerbahçe'nin 8 puan önünde haftayı kapattı.
GALATASARAY, 4 PUAN TOPLARSA ŞAMPİYON OLARAK
Galatasaray kalan 4 maçında 4 puan toplaması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
HAFTAYA BELLİ OLABİLİR
Bir sonraki hafta Fenerbahçe'nin Başakşehir deplasmanında puan kaybetmesi halinde Galatasaray, Trabzonspor'u yenerek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir.
KALAN MAÇLAR
GALATASARAY - 83 PUAN
Sarı-kırmızılı takım kalan 4 maçın 2'sini deplasmanda, 2'sini ise sahasında oynayacak.
Trabzonspor (D)
Kayserispor (E)
Göztepe (D)
Başakşehir FK (E)
FENERBAHÇE - 75 PUAN
Sarı-lacivertli takım da ezeli rakibi gibi 4 maçın 2'sini deplasmanda, 2'sini ise sahasında oynayacak.
Başakşehir FK (D)
Eyüpspor (E)
Hatayspor (D)
Konyaspor (E)
PUAN DURUMU
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