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İHA

30. hafta sonunda 71 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye 3 puan fark atan Galatasaray, bugün saat 20.00'de Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, mücadelenin oynanacağı Samsun'a hava yolu ile geldi.

Galatasaray, havalimanında sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından çiçek ve tezahüratlarla karşılandı.

OKAN BURUK, "DOKUNMA SADECE İZLE" PANKARTI ÖNÜNDE POZ VERDİ

Taraftar temsilcileri Teknik Direktör Okan Buruk'a çiçek takdim ederken, yıldız futbolculara da yoğun ilgi gösterdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk "Don't touch only watch" (dokunma sadece izle) yazılı pankartın önünde poz verdi.

Nijeryalı dünyaca ünlü yıldız golcü Victor Osimhen, İspanyol golcü Alvaro Morata, Belçikalı yıldız Dries Martens, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Davinson Sanchez ile Fernando Muslera gibi yabancı yıldızların yanı sıra milli oyunculardan Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı ve Yunus Akgün gibi isimlerin yer aldığı Galatasaray kafilesi, havalimanındaki karşılamanın ardından takım otobüsü ile birlikte İlkadım ilçesinde konaklayacakları otele doğru yola çıktılar.

MAÇI OZAN ERGÜN YÖNETECEK

Burada konaklayacak olan sarı-kırmızılılar, bugün oynanacak maç saatini beklemeye geçecek.

Samsunspor ile Galatasaray, bugün saat 20.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda 31. haftanın açılış maçında birbirlerine rakip olacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ergün'ün yardımcılıklarını ise Mehmet Tuğral ile Candaş Elbil yapacak.