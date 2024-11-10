Galatasaray - Samsunspor maçında 10 Kasım koreografisi

Haber Merkezi
Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Samsunspor kozlarını paylaştı.
Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın öncesinde ise anlamlı görüntüler yaşandı.
10 KASIM'A ÖZEL KOREOGRAFİ
Galatasaray tribünleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı anısına bir koreografi yaptı.
Öte yandan deplasman tribününde bulunan Samsunspor taraftarları da koreografi yaptı.
Ortaya çıkan bu görüntüler sosyal medyada büyük bir beğeni topladı.
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