Galatasaray, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İHA
Galatasaray, Süper Lig’in 31. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde salonda ısınmayla başlayan idman, sahada üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
İDMAN TURNUVAYLA TAMAMLANDI
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmalarının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış