Galatasaray, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
İHA

Galatasaray, Süper Lig’in 31. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde salonda ısınmayla başlayan idman, sahada üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

İDMAN TURNUVAYLA TAMAMLANDI

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmalarının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor