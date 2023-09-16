Galatasaray - Samsunspor maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Samsunspor ile karşılaşacak.
Ali Sami Yen'de yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlıı yayınlanacak.
Ligde ilk 4 haftada 3 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı. Galatasaray, puan cetvelinde aynı sayıda maça çıkan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.
Süper Lig'de 11 yıl aradan sonra yeniden dönen Samsun temsilcisi ise 3 müsabakada 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Tete, Kerem, Icardi
Samsunspor: Okan, Drongelen, Yunus, Kingsley, Bola, Soner, Tait, Holse, Fofana, Emre Kılınç, Diamata