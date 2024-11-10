Galatasaray - Samsunspor maçının muhtemel 11'leri

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında en yakın takipçisi Samsunspor ile karşılaşacak.
Ali Sami Yen'de yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Süper Lig'de geride kalan bölümde yenilgi yaşamayan tek takım olan sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, topladığı 28 puanla haftaya liderlik koltuğunda girdi.
Karadeniz temsilcisi ise çıktığı 11 müsabakada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, puan tablosunda 25 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Jelert, Sanchez, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Osimhen.
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Drongelen, Satka, Marc Bola, Bennasser, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Muja, Mouandilmadji.
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