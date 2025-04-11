Galatasaray, Samsunspor'a karşı galibiyet serisini 8 maça yükseltti

İHA

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 1-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı.

Galatasaray bu sonuçla rakibine karşı galibiyet serisi de sürdürdü.

GALATASARAY, SON 8 MAÇI KAZANDI

Son olarak 26 Şubat 2005 tarihinde Samsun’da oynanan maçı 2-1’lik skorla kaybeden Galatasaray, daha sonra kırmızı-beyazlılarla oynadığı 8 müsabakayı da kazandı.