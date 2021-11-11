Galatasaray, Samuel Kalu'yu istiyor

Galatasaray'ın transfer listesinde olan Samuel Kalu'dan iyi haber geldi. Fatih Terim'in istediği hızlı ve genç oyuncu kavramına uyan Nijeryalı için menajeriyle görüşmeler sürüyor.

Galatasaray'ın hücum hattına takviye doğrultusunda gündeme aldığı iki oyuncudan biri olan Samuel Kalu, menajerler vasıtasıyla yapılan görüşmede sarı-kırmızılılara olumlu geri dönüş yaparken, Bordeaux'nun da zorluk çıkarmayacağı öğrenildi.

MENAJERİ DE DEVREDE

Nijeryalı futbolcunun temsilcisi William D'Avila da bu transferde Galatasaray'a yardımcı olmaya çalışacak.

24 yaşındaki oyuncuya, Türkiye'den başka talipler de olduğu belirtiliyor. Ağırlıklı olarak sağ kanatta, zaman zaman da forvet arkası ve solda görev yapabilen sağ ayaklı Kalu'yu, teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği belirtiliyor.

Galatasaray'ın yaz döneminde başlattığı gençleştirme operasyonuna da uyan Samuel Kalu, bu sezon formasını kaybettiği için daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olmak istiyor.

TERİM GENÇ VE HIZLI OYUNCU İSTİYOR

Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı, bu sezon 9 lig maçında 313 dakika şans bulabildi ve 1 gol, 1 asistle oynadı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Terim, özellikle yeni sezon kadrosunda düşünmediği Babel ve Feghouli gibi yaşı ilerleyen futbolcuların yerine Samuel Kalu gibi güçlü, teknik ve hızlı oyuncuların takviye edilmesini istiyor.