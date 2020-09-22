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    Galatasaray: Saracchi'nin sağ kasık adalesinde zorlanma var

    Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın 59. dakikasında sakatlanarak oyun dışı kalan Marcelo Saracchi, Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2020 - 16:33
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    Galatasaray: Saracchi'nin sağ kasık adalesinde zorlanma var

    Başakşehir maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Marcelo Saracchi'nin sakatlık durumu merak edilen konular arasındaydı.

    FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

    Sarı-kırmızılı takım yaptığı açıklamayla futbolcunun sağlık durumuyla alakalı bilgi verdi.

    Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Sağ adductor (kasık) adalesinde ağrı hisseden Marcelo Saracchi’nin sağlık durumu hakkındaki açıklama, salı günü gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

    2-3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak oyuncu, Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hajduk Split ile hafta sonunda da Fenerbahçe ile oynanacak maçta takımındaki yerini alamayacak.

    Galatasaray: Saracchi nin sağ kasık adalesinde zorlanma var #1

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