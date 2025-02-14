Galatasaray, savunmada alarm veriyor: 36 maçta 54 gol...

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UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off ilk maçında Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanına konuk oldu. Galatasaray, AFAS Stadyumu'nda oynanan maçtan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

AZ Alkmaar'ın gollerini 12. dakikada Sven Mijnans, 37. dakikada penaltıdan Troy Parrott, 57. dakikada Jordy Clasie ve 66. dakikada David Möller Wolfe attı. Galatasaray'ın tek golü 20. dakikada Roland Sallai'den geldi.

Galatasaray, Kaan Ayhan'ın 51. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

AZ ALKMAAR MAÇ YAPMAYACAK

Galatasaray, ligde pazartesi günü Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, ardından perşembe günü sahasında AZ Alkmaar'ı rövanşta konuk edecek. AZ Alkmaar, Hollanda Ligi'nde hafta sonunu maç yapmadan geçecek.

Öte yandan Hollanda'dan kabus gibi bir skorla dönen sarı-kırmızılılarda ilginç bir istatistik de dikkat çekiyor.

Galatasaray bu sezon oynadığı 36 resmi maçta kalesinde 54 gol gördü. Eleştirilerin odağında olan Muslera, bu maçların 30'unda kalede yer alırken 43 kez gol yedi.

MUSLERA RÖPORTAJI TERK ETTİ

AZ Alkmaar maçının ardından muhabirin sorduğu "Zamanı gelince konuşuruz demiştiniz, zamanı geldi mi?” sorusu üzerine "Futbolu şimdi bırakmamı mı istiyorsunuz?" diyen Muslera, röportajı terk etti.