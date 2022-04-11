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Galatasaray savunmasının en kötü sezonu
Sarı-kırmızılıların savunma performansı en kötü sezonunu geçiriyor. 2015/16 sezonundan sonra kalesinde 47 gol gören Galatasaray, 3 gol daha görürse rekor kıracak.
- 11.04.2022 - 18:57
- Güncelleme : 11.04.2022 - 19:06
Bu sezon kötü rekorlar kıran ve tarihinin en kötü performanslarından birini sergileyen Galatasaray, savunma açısından ise kötü bir rekora imza atmak üzere...
Lig tarihindeki en kötü savunma performansını 2015/16 sezonunda gösteren ve 34 maçta 49 gol yiyen Galatasaray, bu sezon 32 maçta 47 golü kalesinde gördü.
3 gol yerse en kötü sezon olacak
Galatasaray, ligden düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor ve ligde kalma ihtimali her maç azalan Altay ile önümüzdeki iki maçta karşılaşacak.
Galatasaray, bu iki maçta 2 golden fazla yerse en kötü savunma performansı rekorunu kırmış olacak.
2015/16 sezonunda maç başına 1.44 gol yiyen Galatasaray, kalan 6 maçta 8 gol yerse gol ortalaması açısından da kötü anlamda rekora imza atacak.