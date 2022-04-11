Petrol
98.25
-4.41%
Euro
15.99
-0.36%
Dolar
14.69
-0.34%
Altın
918.48
-0.54%
Borsa
2449
2.33%
Bitcoin
599.979
-6.17%
BTXN Coin
31.73
1.17%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 7 C
    Galatasaray savunmasının en kötü sezonu

    Galatasaray savunmasının en kötü sezonu

    Sarı-kırmızılıların savunma performansı en kötü sezonunu geçiriyor. 2015/16 sezonundan sonra kalesinde 47 gol gören Galatasaray, 3 gol daha görürse rekor kıracak.
    • 11.04.2022 - 18:57
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 19:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Bu sezon kötü rekorlar kıran ve tarihinin en kötü performanslarından birini sergileyen Galatasaray, savunma açısından ise kötü bir rekora imza atmak üzere...

    Lig tarihindeki en kötü savunma performansını 2015/16 sezonunda gösteren ve 34 maçta 49 gol yiyen Galatasaray, bu sezon 32 maçta 47 golü kalesinde gördü.

    Galatasaray savunmasının en kötü sezonu #1

    3 gol yerse en kötü sezon olacak

    Galatasaray, ligden düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor ve ligde kalma ihtimali her maç azalan Altay ile önümüzdeki iki maçta karşılaşacak.

    Galatasaray, bu iki maçta 2 golden fazla yerse en kötü savunma performansı rekorunu kırmış olacak.

    2015/16 sezonunda maç başına 1.44 gol yiyen Galatasaray, kalan 6 maçta 8 gol yerse gol ortalaması açısından da kötü anlamda rekora imza atacak.

    Galatasaray savunmasının en kötü sezonu #2


    İlginizi Çekebilir

    Cem Ersever kimdir
    Biyografi

    Cem Ersever kimdir

    Beşiktaş'ta Batshuayi büyüsü
    Futbol

    Beşiktaş'ta Batshuayi büyüsü

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!

    Görüş Bildir