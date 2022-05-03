Galatasaray seçim tarihi 2022: Galatasaray'da başkanlık seçimi ne zaman, adaylar kimler?

Galatasaray Spor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada yeni seçim tarihinin belirlendiğini duyurdu. Peki Galatasaray'da başkanlık seçimi ne zaman? İşte 2022 Galatasaray seçim tarihi...

Galatasaray, idari açıdan ibra edilmeyen Burak Elmas sonrası yeni başkanını seçmek için seçime gidiyor.

Galatasaray'da 30 Nisan 2022 tarihinde yapılması planlanan başkanlık seçimi, İstinaf Mahkemesi'nin koyduğu tedbir kararı gereğince iptal olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili konuşan sarı-kırmızılı ekibin başkanı Burak Elmas, "Biz 4-11 Haziran tarihinde seçim olacak şekilde karar alacağız ve bunu açıklayacağız." demişti.

Sarı kırmızılı taraftarlar, başkanlık seçiminin yapılacağı tarihi merak ederken Galatasaray Spor Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulun ne zaman gerçekleşeceğini duyudu.

Peki Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte 2022 Galatasaray seçim tarihi...

Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, hangi gün yapılacak?

Galatasaray Spor Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı tarihi duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, seçimin 4 Haziran'da olacağı yeterli çoğunluk olmazsa tarihin 11 Haziran olduğu belirtildi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

''2 Mayıs 2022'de yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, Kulübümüzün "OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla.''





Galatasaray başkan adayları

Galatasaray başkanlık seçiminde Ünal Aysal, Dursun Özbek, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Abdürrahim Albayrak gibi isimler konuşulurken geçtiğimiz günlerde Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun adaylıkları resmen açıklandı.

Galatasaray Divan Kurulu, 2019 olağan mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetiminde bulunan isimlerin seçime giremeyeceği kararını aldı. Böylece, Albayrak gibi isimler seçimde yer alamayacak.

