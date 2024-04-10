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Galatasaray, Sergio Oliveria ile yollarını ayırıyor

Galatasaray, Sergio Oliveria ile yollarını ayırıyor Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray'da, ayrılıklar da netleşmeye başladı. Sar-kırmızılılarda, Sergio Oliveira ile sezon sonunda yollar ayrılacak.