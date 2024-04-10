Galatasaray, Sergio Oliveria ile yollarını ayırıyor

Galatasaray, ligdeki zirve yarışını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, üst üste ikinci kez şampiyonluk hedefliyor.
Galatasaray'da sezon devam ederken, gelecek senenin planlaması da yapılıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, takımdan ayrılacak oyuncuları netleştirmeye başladı.
Sergio Oliveira, geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.
Bu sezon teknik direktör Okan Buruk ile tartışan Portekizli futbolcu, kısa süreli kadro dışı kalmıştı.
Daha sonra özür dileyen Oliveira, affedildi ancak kadroda kendine yer bulamadı.
Gelen teklifler değerlendirilecek
TRT Spor'un haberin göre; Galatasaray yönetimi önümüzdeki sezon Sergio Oliveira ile yola devam etmeyecek.
30 Haziran 2026'ya kadar kulüple sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu için gelecek teklifler değerlendirilecek.
Sakatlığı oynamasına engel oldu
Bu sezon Aralık ayında göğsünden sakatlanan Oliveira, yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalmıştı.
Portekizli oyuncu, 23 resmi maçta forma giyerken, 2'şer gol ve asist katkısı verdi.
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