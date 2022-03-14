Galatasaray seyirci rekoru kırabilir

Geçtiğimiz hafta Barcelona ile Nou Camp'ta 0-0 berabere kalan Galatasaray'da keyifler yerinde. Beşiktaş derbisi öncesi stadın tam kapasiteyle dolu olması bekleniyor.

Beşiktaş derbisi öncesinde Galatasaray'da tüm biletler satıldı. Zorlu hava koşullarına rağmen 50 binden fazla sarı-kırmızılı futbolseverin, Ali Sami Yen Stadyumu'na hücum etmesi ve sezon rekorunu kırması bekleniyor.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 25 Kasım'da Marsilya ile kozlarını paylaştı. Söz konusu karşılaşmayı 50 bine yakın Galatasaraylı futbolsever takip etti.

Bu tarihten sonra Galatasaray Stadyumu, eski günlerinden çok uzakta kaldı. 27 Şubat'ta Süper Lig 'de Rizespor ile kozlarını paylaşan Cim Bom'u, Sami Yen'de 38 bin dolaylarında taraftar izledi. Şimdi ise Aslan, bugün ligde Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.

REKOR BEKLENİYOR

Olumsuz hava koşullarına rağmen Galatasaraylı futbolseverler, dev derbiye müthiş bir ilgi gösterdi, 50 binden fazla bilet satıldı. Maç saatinde sarı-kırmızılı taraftarların, dondurucu soğuğa rağmen Nef Stadyumu'na akın etmesi bekleniyor.

Ayrıca siyah-beyazlılar ile oynanacak karşılaşmanın Aslan için bir önemi daha var. Eğer büyük bir aksilik olmazsa seyirci konusunda Beşiktaş mücadelesinde sezonun rekoru kırılabilir.