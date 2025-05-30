Galatasaray sezonu 95 puanla bitirdi

İHA

Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Başakşehir ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 2-0’lık skorla kazandı ve sezonu 3 puanla bitirdi.

2024-2025 sezonunda ligde şampiyon olan Galatasaray, 30 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 95 toplayarak sezonu tamamladı.

TEK YENİLGİ BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Galatasaray, bu sezon tek yenilgisini deplasmandaki Beşiktaş derbisinde yaşadı.

Sarı-kırmızılılar ayrıca Kasımpaşa ile 2, Fenerbahçe, Eyüpspor ve Hatayspor ile de berabere kaldı.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon ligde 102 puan alıp rekor kırarak şampiyon olmuştu.