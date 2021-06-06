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    Galatasaray sezonu Başakşehir'in stadında açacak

    Galatasaray sezonu Başakşehir'in stadında açacak

    Türk Telekom Stadyumu'nda zemin çalışmaları yapan Galatasaray, yeni sezonun açılışını Başakşehir'in Fatih Terim Stadyumu'nda yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2021 - 12:17
    • Güncelleme : 06.06.2021 - 13:38
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    Sezon boyunca tartışmalara konu alan Türk Telekom Stadyumu'nun zemininde 21 Mayıs'tan itibaren yenileme ve düzeltme çalışmaları başlamıştı.

    Drenaj sisteminin yeniden yapıldığı stadyumda çimleri yerleştirme çalışması temmuz ayında gerçekleştirilecek.

    Türk Telekom Stadyumu Stat İşletme Direktörü Ali Çelikkıran, "Taraftarlarımız rahat olsunlar; seneye çok güzel bir zeminde sıkıntısız bir sahada maçlarını izleyecekler" açıklamasını yaptmıştı.

    Galatasaray sezonu Başakşehir in stadında açacak #1

    GELECEK SEZON BAŞLANGICINA YETİŞMEYECEK

    Ancak ligi ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçlarına çıkacak Galatasaray'da stat zemini yeni sezonun başlangıcına yetişemeyecek.

    Hürriyet'in haberine göre, sarı-kırmızılı camia sorun yaşamamak için Başakşehir ile anlaştı. Galatasaray Devler Ligi'ndeki ön eleme maçlarını Başakşehir'in Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacak.

    Galatasaray sezonu Başakşehir in stadında açacak #2

    Galatasaray sezonu Başakşehir in stadında açacak #3

    Galatasaray sezonu Başakşehir in stadında açacak #4

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